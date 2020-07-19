За полгода в Ижевске на удочку мошенников попались более 350 человек

Чаще всего ижевчане попадались на продажу товаров или услуг в интернете.





Ижевск. Удмуртия. В Ижевске за полгода жертвами мошенников стали более 350 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртской Республике.

Подразделения дознания УМВД России по Ижевску возбудили 365 уголовных дел по фактам мошенничества.

Наиболее распространённым способом обмана является продажа товаров или услуг на сайтах — 200 фактов, и аналогичные преступления, но уже в соцсетях — 93 дела.

Напомним, что одна группа мошенников промышляла в Удмуртии продажей пожарных извещателей, представляясь сотрудниками МЧС. При этом стоимость оборудования завышалась с 200-300 рублей, до 5 тыс и более.