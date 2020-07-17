Педагоги, полицейские и продавший подросткам алкоголь понесут ответственность после гибели студентки в Ижевске

Предпосылки и обстоятельства произошедшего удалось выяснить в ходе проведенной проверки.

Ижевск. Удмуртия. Педагоги, полицейские и продавший подросткам алкоголь понесут ответственность после гибели студентки во время вечеринки в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Напомним, 8 июня группа друзей 17-18 лет арендовала коттедж в Ленинском районе Ижевска. Молодые люди отмечали день рождения двух друзей и пили приобретённый на разлив коньяк. Наутро подростки обнаружили, что одна из девушек 17 лет скончалась. Причиной смерти стало отравление этиловым спиртом.

Предпосылки и обстоятельства произошедшего удалось выяснить в ходе проведенной проверки. Так, например, прокуроры сделали вывод, что в заведениях, где обучались подростки, недостаточно эффективно велась работа по профилактике потребления алкоголя, а требования закона по предупреждению правонарушений несовершеннолетних в полной мере не исполняются.

Кроме того, нарушения нашли в деятельности местных участковых по выявлению лиц, сдающих недвижимость в аренду для подобных вечеринок.

Прокурор внес представления руководителям учреждений и отдела полиции для устранения допущенных нарушений. Материалы о незаконной предпринимательской деятельности (сдаче недвижимости в аренду) направили в налоговую службу.

Сотрудникам полиции удалось найти того, кто продал подросткам разливной коньяк. Его привлекут к административной ответственности за незаконную розничную продажу алкоголя.

Напомним, по факту трагедии также возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).