Суд запретит одной точке «Питьсбург» в Ижевске продавать алкоголь ночью

Заведение не соответствует требованиям общепита.





Ижевск. Суд запретит одной точке «Питьсбургу» в Ижевске продавать алкоголь ночью. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Ранее прокуратура Ленинского района города подала требование о прекращении продажи в баре алкогольной продукции ночью, однако компания-владелец «наливайки» обжаловала представление в суде.

Тем не менее, проверка показала, что помещение «Питьсбурга» не соответствует виду общепита, а по закону продавать спиртные напитки после 22:00 можно только при оказании розничных услуг общественного питания.

Напомним, что с 1 августа продавать алкоголь не смогут небольшие заведения общепита, расположенные в многоквартирных домах.