Мужчина погиб в аварии с двумя легковушками в Удмуртии

Авария произошла рано утром 14 июля.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Водитель «ВАЗа» погиб после аварии с «Ладой Грантой» на трассе в Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

ДТП произошло на 223 км автомобильной дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга» Якшур-Бодьинского района. 14 июля 58-летний мужчина выезжал от Якшур-Бодьи в сторону Игры. Около 07:50 на затяжном повороте он выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-21099».

За рулем последнего находился 31-летний мужчина. Он скончался от полученных травм на месте аварии. Водителя «Гранты» госпитализировали, он получил травмы.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.