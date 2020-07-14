У заброшенной фермы в Удмуртии задержали мужчину с 168 граммами марихуаны

Он сказал, что собрал коноплю недалеко от здания.

Малая Пурга. Удмуртия. У заброшенной фермы в Малопургинском районе Удмуртии задержали мужчину с 168 граммами марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Задержанным оказался 43-летний безработный житель Агрыза. Полиции мужчина сказал, что собрал коноплю недалеко от здания.

Мужчину обвиняют в незаконном хранении наркотического средства. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере»).