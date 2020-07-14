Водитель грузовика получил травмы при выезде на «встречку» на трассе в Удмуртии

Авария произошла в Малопургинском районе.





Малая Пурга. Удмуртия. Водитель грузовика столкнулся с «ГАЗом» при выезде на «встречку» на трассе в Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

ДТП произошло на 117 км автодороги «Подъезд к городу Пермь от автодороги М-7 Волга» Малопургинского района. 13 июля около 18:40 44-летний водитель «Камаза» выехал на встречную полосу без цели обгона и врезался с «ГАЗ 322132». За рулем последнего находился 34-летний мужчина. В результате аварии водитель «Камаза» получил телесные повреждения, отметили в сообщении.

Еще одно ДТП произошло вечером 13 июля в Удмуртии. Около 17:45 в Воткинске на улице Мира 43-летний водитель «КИА Спортейдж» столкнулся «Фольксваген Поло», после чего «Фольксваген» наехал на «БМВ Х6», а «БМВ» врезался в «Рено Дастер». В результате аварии водитель «КИА Спортейдж» получил травмы.