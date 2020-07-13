Два человека получили травмы после аварии с лосем в Удмуртии

ДТП произошло ночью 11 июля.

Можга. Удмуртия. В Можгинском районе Удмуртии лось попал под колеса «Лады Калины». Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла ночью 11 июля на 102 км дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга».

В результате столкновения с сохатым водитель и пассажир «Лады» - 11 летний мальчик, получили травмы.