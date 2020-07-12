В Ижевске пьяная женщина чуть не утонула в озере Блюдце

На помощь ей пришли спасатели-добровольцы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске спасли тонувшую в озере Блюдце пьяную женщину. Об этом сообщает пресс-служба ОСВОД в Удмуртской Республике «ВКонтакте».

В воскресенье, 12 июля, около 15:00 спасатели-добровольцы дежурили на озере в коттеджном посёлке Русь. Они увидели плывущую на спине по середине водоёма женщину, которая не двигалась уже долгое время. На обращение подплывших к ней на лодке добровольцев она не реагировала.

Женщина была без сознания. Спасатели вместе с одним из отдыхающих смогли погрузить пострадавшую на лодку и доставить на берег, где она пришла в сознание. Поблагодарив за помощь, женщина вместе со своей компанией, отдыхавшей неподалёку, уехала на машине.

Напомним, что за 9 и 10 июля на водоёмах Удмуртии один человек пропал и двое утонули.