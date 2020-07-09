Около 4 кг мака нашли у двух жителей Удмуртии

Запрещенные растения они собрали на территории СНТ.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии правоохранители задержали двух мужчин, собравших мак на территориях СНТ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Первый инцидент произошел в селе Вараксино. 45-летний неработающий, ранее судимый мужчина нес в пакете 1,7 кг мака. Масса «маковой соломы» составила 202 гр. Злоумышленник рассказал, что растение собрал на территории СНТ в Ижевске для личного употребления.

«В этот же день в поселке Машиностроителей (в Ижевске – прим. ред.) сотрудники задержали еще одного 45-летнего мужчину, у которого был обнаружен пакет с растением мак массой 2,3 кг. Масса маковой соломы составила 228 граммов», – говорится в сообщении.

Обоим злоумышленникам грозит до 3 лет лишения свободы.