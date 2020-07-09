В Можге осудили 16-летнюю девушку за нападение с ножом на свою бабушку

Злоумышленнице назначили условный срок.

Можга. Удмуртия. В Можге осудили 16-летнюю девушку за нападение с ножом на свою 71-летнюю бабушку. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Напомним, что инцидент произошел в декабре 2019 года. Вечером девушка грубо потребовала у своей родственницы дать ей денег на спиртные напитки. Пожилая женщина отказала, после чего злоумышленница взяла с кухни нож и ударила им бабушку в руку.

Потерпевшая испугалась и выбежала на улицу. Тогда внучка забрала бабушкин телефон и скрылась с места преступления. Как уточнили в ведомстве, ранее несовершеннолетняя уже несколько раз привлекалась к административной ответственности за совершение противоправных действий.

Сотрудники правоохранительных органов допросили свидетелей, были проведены медицинские и психолого-психиатрические судебные экспертизы. Суд приговорил девушку к условному сроку в 1 год 6 месяцев по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением оружия»).