Жителя Ижевска подозревают в поджоге иномарок после неудачной попытки угона

Он не смог открыть двери автомобилей.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска подозревают в поджоге автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.



Инцидент произошел 5 мая около 5:30 в одном из дворов на улице 7-я Подлесная. По версии следствия, 25-летний безработный пытался угнать «Лифан» и «Субару», но не смог открыть двери иномарок и поджег их. Подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения.



Ущерб, причиненный владельцам автомобилей, составил 215 тыс. рублей.



По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога»).



Жителю Ижевска грозит 5 лет тюрьмы. Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания.