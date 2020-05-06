Байк съехал в кювет.

Завьялово. Удмуртия. Не имеющий прав мотоциклист пострадал в ДТП в Удмуртии. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла вечером во вторник, 5 мая. На дороге Завьялово – Гольяны 39-летний мужчина не справился с управлением мотоцикла «Ямаха», «железный конь» съехал в кювет. Водитель получил травмы. Позже выяснилось, что у него не было прав на управление мотоциклом.

«Многие садятся за руль мотоциклов, мопедов и скутеров, абсолютно не имея никаких знаний о Правилах и с минимальными навыками вождения. Такие водители представляют особую опасность, как для себя, так и для других участников дорожного движения», – отметили в Госавтоинспекции.