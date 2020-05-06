88 автолюбителей с признаками опьянения задержали в Удмуртии в выходные

6 из них ранее уже привлекались в административной ответственности за аналогичное нарушение.

Ижевск. Удмуртия. С 1 по 5 мая в Удмуртии выявили 88 автолюбителей с признаками опьянения. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Напомним, в этот период в регионе проводили массовые проверки водителей на трезвость. Среди автомобилистов, которые сели за руль «под градусом», 6 человек ранее уже привлекались к административной ответственности за подобные нарушения.

«По вине двух водителей в состоянии алкогольного опьянения произошло два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими», – отметили в Госавтоинспекции.

Так, 4 мая в Алнашском районе 45-летний нетрезвый мужчина за рулем «ВАЗа» не справился с управлением и слетел с дороги. В результате аварии он получил травмы.

«За управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет», – напомнили в дорожной полиции.