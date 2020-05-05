Прокуратура Удмуртия: продукты для сухпайков в школы Ижевска поставлялись без договоров

По завышенным ценам наборы закупали в 3 школах республики.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии опубликовала результаты проверки процедуры закупки продуктовых наборов для школьников из многодетных и малообеспеченных семей. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в ходе проверок были выявлены некоторые нарушения.

Так, в школах Устиновского района продукты для сухпайков поставляли организаторы питания, однако в заключенные с ними договоры не вносили никаких изменений, а в 19 школах Октябрьского района руководство вообще не заключало договоров с поставщиками. Аналогичные нарушения выявили и в других районах Ижевска, а также в Шарканском и Якшур-Бодьинском районах.

По завышенным ценам наборы закупали в 3 образовательных учреждениях республики. Речь идет о школе №31 в Ижевске, ключевской и понинской школах Глазовского района. Превышение предельной максимальной наценки составило от 30% до 60%. По данным фактам возбудили административные производства.

Напомним, с 6 апреля в Удмуртии начали выдавать продуктовые наборы для школьников из малообеспеченных и многодетных семей. Однако жители оказались недовольны: продукты якобы были закуплены по завышенным ценам. Власти приостановили выдачу, чтобы разобраться в ситуации. После этого было принято решение проводить закупки под руководством Регионального центра закупок.