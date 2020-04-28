Жительница Сарапула в момент ссоры зарезала своего супруга

Ранее она не раз была судима за «любовь» к применению ножей в спорах с мужчинами.





Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле будут судить 49-летнюю женщину, убившую своего супруга. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Трагедия произошла 23 апреля 2020 года. Женщина выпивала со своим мужем. В ходе застолья между ними произошла ссора, и обвиняемая ударила мужчину ножом в шею. От полученного ранения он вскоре скончался в больнице.

Женщину задержали сотрудники Росгвардии. В ходе следствия стало известно, что она не раз использовала нож в отношениях со своими мужчинами, нанося им ранения, за что не раз привлекалась к уголовной ответственности.