Два пешехода пострадали в авариях на «зебре» в Ижевске

В ГИБДД напоминают, что водителям нужно пропускать пешеходов, а пешеходам – убедиться, что их пропускают.

Ижевск. Удмуртия. Два человека пострадали в авариях на «зебре» в Ижевске за прошедшие сутки. Как сообщает Управление ГИБДД по Удмуртской Республике, первое ДТП произошло 27 апреля этого года около 09:40 напротив дома №2 по улице Автозаводская. 26-летний водитель «Лады Ларгус» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 76-летнего мужчину. В результате пенсионер попал в больницу.

В тот же день около 21:00 напротив дома №220 по улице Карла Маркса под колеса «Лады Икс Рей» на «зебре» угодил 20-летний горожанин. С травмами его госпитализировали.

В ГИБДД напоминают, что водители обязаны уступать дорогу переходящим по «зебре» людям. При этом сами пешеходы должны убедиться, что переход безопасен.