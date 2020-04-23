Такие тесты имеют право проводить только сертифицированные лаборатории.

Ижевск. Удмуртия. Мошенники предлагают жителям Удмуртии пройти платные тесты на коронавирус не выходя из дома. Об этом в прямом эфире рассказал глава Удмуртской Республике Александр Бречалов.

Отметим, такие тесты могут проводить только сертифицированные лаборатории, в первую очередь Роспотребнадзора и Минздрава.

Также одна из жительниц обратилась к главе с сообщением, что по Сарапульскому району ездит машина, в которой продают тесты на коронавирус. «Номер мы уже передали в МВД, очень прошу, остерегайтесь мошенников. Они не имеют права продавать тесты на коронавирус», - добавил Александр Бречалов.

Также глава предупредил жителей о злоумышленниках, представляющихся врачами и продающими лекарства от коронавируса. На сегодняшний день лекарства от вируса не существует.

Помимо этого, мошенники начали предлагать платные продуктовые наборы от имени проекта «ПоддЕРжка». «Те негодяи, которые пытаются на этой ситуации нажиться, мы вас найдем», - добавил глава. Напомним, проект был запущен для помощи нуждающимся.