Дело в отношении сотрудников полиции в Удмуртии, решивших не портить статистику, передали в суд

В отделение обратился мужчина, в которого выстрелили из пневматики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции направили в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Летом 2017 года неизвестные выстрелили ижевчанину в глаз из пневматического пистолета. В результате мужчина лишился зрения. После инцидента потерпевший обратился в полицию.

В отделении два оперуполномоченных, чтобы не испортить статистику, склонили мужчину дать объяснение, что травму он получил после падения, а не из-за выстрела. На основании этого один из обвиняемых вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье 285 УК России («Злоупотребление должностными полномочиями»).

После проверки прокуратуры постановление сотрудников отменили. По факту получения травмы глаза возбуждено уголовное дело по пункту «д», «з» части 2 статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия»).