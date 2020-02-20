В Ижевске задержали воришку, потерявшего паспорт на месте преступления

Подозреваемый пытался вынести из магазина бутылку алкоголя.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по подозрению в краже алкоголя задержали молодого человека, который умудрился выронить паспорт на месте преступления. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

20-летний ранее судимый уроженец Воткинского района заглянул в один из магазинов на улице Петрова. Парень как ни в чём ни бывало взял приглянувшуюся ему бутылку крепкого алкоголя и прошёл мимо кассы прямиком на улицу, не оплатив напиток.

Сотрудники магазина вместе с другим покупателем всё видели и успели догнать злоумышленника. Похищенный товар вернули, но подозреваемый вырвался и убежал. Однако его паспорт предательски выпал из кармана.

Продавцы тут же сообщили о случившемся в полицию. Ориентировку на задержание подозреваемого получили все наружные патрули города. Злоумышленника задержали в кратчайшие сроки и взяли с него подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Подозреваемому грозил наказание в виде лишения свободы до 7 лет.