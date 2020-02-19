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Разбойник в маске напал на микрофинансовую организацию в Воткинске

10:57, 19 февраля, 2020
Ксения Чернова
Разбойник в маске напал на микрофинансовую организацию в Воткинске
10:57, 19 февраля, 2020
Ксения Чернова
36
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#разбой\n#происшествие
Фото: Pixabay
36
0

Мужчина потребовал передать ему деньги, но их в кассе не оказалось.

Воткинск. Удмуртия. Разбойник в маске напал на офис микрофинансовой организации в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Злоумышленник ворвался в помещении организации. Его лицо было скрыто маской, сделанной из шапки, также мужчина был в перчатках. Угрожая отверткой женщине-администратору, он потребовал отдать ему деньги, которых в кассе не оказалось. Тогда решил обыскать другие ящики, в этот момент сотруднице офиса удалось нажать тревожную кнопку.

«Увидев это, нападавший скрылся. В дальнейшем маску, отвертку и перчатки он выбросил в реку», – отмечают правоохранители.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержали 21-летнего местного жителя, который ранее уже был судим за грабежи, угоны и кражи. Из мест лишения свободы молодой человек освободился в 2018 году. В настоящее время его взяли под стражу.

10:57, 19 февраля, 2020
Ксения Чернова
36
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#разбой\n#происшествие

 

 

 


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