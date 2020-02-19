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Сотрудник ДПС в Удмуртии переложил вину на супругу нарушителя в обмен на 20 тыс рублей

08:30, 19 февраля, 2020
Анна Торхова
Сотрудник ДПС в Удмуртии переложил вину на супругу нарушителя в обмен на 20 тыс рублей
08:30, 19 февраля, 2020
Анна Торхова
192
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#Ижевск\n#Алнаши\n#полиция\n#Удмуртия\n#ДПС
Фото: ИА «Сусанин»
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Мужчина получил условный срок.

Алнаши. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор в отношении бывшего инспектора 2 роты отдельного батальона  ДПС ГИБДД Управления МВД России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

В августе 2019 года он освободил от ответственности односельчанина, который управлял автомобилем, будучи лишенным прав и не соблюдая требований, предписанных дорожными знаками.

Вместо нарушителя осужденный привлек к ответственности его жену, тем самым внес ее данные в постановление по делу об административном правонарушении. Затем бывший сотрудник ДПС потребовал от односельчанина 20 тыс. рублей за свои незаконные действия.

Суд признал мужчину виновным по статье 285 УК России («Злоупотребление должностными полномочиями»), статье 292 УК России («Служебный подлог»). Его приговорили к условному лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, данный факт был выявлен сотрудниками собственной безопасности республиканского МВД. В декабре 2019 года мужчину уволили за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, а его руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

08:30, 19 февраля, 2020
Анна Торхова
192
0
#Ижевск\n#Алнаши\n#полиция\n#Удмуртия\n#ДПС

 

 

 


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