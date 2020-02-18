Полицейские из Удмуртии нашли у курьера интернет-магазина 1,5 кг героина

Жителя Пермского края задержали в Воткинске.

Воткинск. Удмуртия. Правоохранители из Удмуртии задержали жителя Пермского края, который оказался закладчиком интернет-магазина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

42-летнего мужчину задержали у одного из домов по улице 1-е Мая. При себе у него было 3,85 грамма запрещенного вещества.

Позже в квартире злоумышленника в Чайковском правоохранители обнаружили 1,5 кг героина. Выяснилось, что мужчина забрал «товар» на территории Пермского края и собирался сбывать его в Удмуртии.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Мужчину взяли под стражу.