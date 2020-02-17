Фильтры для воды по завышенной цене продавал пенсионерам житель Удмуртии

Мужчина учредил несколько юрлиц.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии мужчина продавал пенсионерам и пожилым жителям наборы посуды и фильтры для очистки воды по завышенной цене, привлекая их возможностью «бесплатного» оказания медицинских услуг. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Обвиняемый учредил несколько юрлиц и «работал» вместе с сотрудниками, которые были обучены навыкам сетевого маркетинга.

Мужчину обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 154 УК России («Мошенничество, совершенное организованной группой»).

Злоумышленника заключили под стражу на 2 месяца.