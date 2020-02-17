Житель Удмуртии погиб в аварии в Башкирии

ДТП произошло на дороге Москва-Уфа.
Уфа. Башкирия. Житель Удмуртии погиб в аварии в Кушнаревском районе Башкортостана на трассе Москва-Уфа. Об этом сообщается в группе «ГИБДД РБ» в Фейсбуке.
Авария произошла в воскресенье, 16 февраля. На дороге столкнулись автомобиль «Фольксваген Гольф», за рулем которого был 33-летний мужчина, и «Мерседес ML350» под управлением 43-летнего уфимца.
В результате встречного столкновения водитель «Фольксвагена» погиб на месте.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года