Житель Удмуртии заплатит штраф за взлом сайта Глазовского пединститута

Мужчина не стал вносить никаких изменений в содержание портал.

Яр. Удмуртия. Житель Удмуртии заплатит штраф за взлом сайта Глазовского государственного пединститута имени Владимира Короленко. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Выяснилось, что житель Ярского района приобрел в интернете вредоносную компьютерную программу, после чего решил проверить, хорошо ли она работает, и взломал сайт учебного учреждения, но не стал вносить никаких изменений в его содержание.

По факту случившегося возбудили уголовное дело об использовании вредоносных компьютерных программ (статья 273 УК РФ). Мужчину обязали оплатить судебный штраф в размере 7 тыс. рублей.