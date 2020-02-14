Легковушка насмерть сбила пешехода на дороге «Ижевск-Якшур-Бодья»

Пешеход шел по проезжей части.
Завьялово. Удмуртия. На трассе «Ижевск-Якшур-Бодья» в Завьяловском районе Удмуртии легковушка сбила пешехода. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
Авария произошла 13 февраля около 18:30. Водитель «Ниссана» - 42-летняя женщина, наехала на неустановленного мужчину. Известно, что пешеход шел по проезжей части.
В результате столкновения мужчина погиб. Проводится расследование.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года