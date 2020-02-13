В суд направили дело жителя Ижевска, который напал с ножом на врача «скорой»

Мужчине грозит лишение свободы до пяти лет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске отправили в суд дело местного жителя, который угрожал убийством врачу скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии в четверг, 13 февраля.

Напомним, вечером 26 октября 2019 года мужчина находился у себя в квартире на улице Союзной в состоянии алкогольного опьянения. К его матери приехал врач скорой помощи, и мужчина в грубой форме начал высказывать необоснованное недовольство по поводу оказания прибывшим помощи. После чего стал размахивать перед врачом ножом, угрожая убийством. Угрозу своей жизни врач воспринял реально, выбежал из квартиры обвиняемого и скрылся в карете скорой помощи.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Устиновский районный суд. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.