Ранее судимый житель Ижевска с пистолетом ворвался к предпринимателю

Сотрудница компании услышала крики из кабинета начальника.

Ижевск. Удмуртия. Ранее судимый мужчина напал на предпринимателя в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Ижевску.

С сообщением в полицию 12 февраля обратилась сотрудница одной из компаний по улице Мельничной. Она рассказала, что к руководителю пришел неизвестный. Через некоторое время она услышала крики из кабинета начальника. Девушка увидела, что между мужчинами завязалась драка, а в руках гость держал пистолет.

Потерпевший попросил девушку позвонить в полицию. После этого в кабинете раздался выстрел. В мужчину подозреваемый не попал.

Спустя несколько минут на место приехал экипаж полиции и задержал 58-летнего мужчину. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 119 УК России («Угроза убийством»). Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.