Он считал, что это поможет воспитать школьников послушными.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска предстанет перед судом за избиение трех детей своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

С марта по ноябрь трое школьников – мальчики 9 и 11 лет и 8-летняя девочка – подвергались наказаниям. Выпивая, 34-летний мужчина избивал их и угрожал убить. Следователям он рассказал, что бил детей, чтобы они слушались взрослых, вовремя выполняли домашние задания и делали уборку дома.

Следы истязаний заметили педагоги школы, в которой учились братья и сестра. Учителя сообщили в правоохранительные органы, по факту случившегося возбудили уголовное ело. Мужчина признал свою вину и раскаялся. Стоит отметить, что ранее злоумышленника уже подвергали административному наказанию за нанесение побоев другим лицам.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.