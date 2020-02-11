Пешехода сбили насмерть на дороге «Ижевск-Воткинск»

В этот же день на дороге в сторону Воткинска столкнулись «Скания» и «Киа».

Воткинск. Удмуртия. Пешехода сбили на 31 км трассы «Ижевск-Воткинск». В результате ДТП 34-летний мужчина погиб, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла 10 февраля около 06:30. За рулем автомобиля «Шкода» находился 26-летнйи молодой человек.

Также в понедельник на 32 км трассы «Ижевск-Воткинск» в 08:15 произошло еще одно ДТП. Водитель автомобиля «Скания» с полуприцепом при объезде препятствия выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Киа». За рулем легковушки находился 20-летний молодой человек. Он и его пассажирка отделались телесными повреждениями, еще одна женщина-пассажир получила множественные травмы, ее госпитализировали.