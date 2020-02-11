В Удмуртии выросло число уголовных дел в отношении сотрудников УФСИН

Большая часть дел имеют коррупционную направленность.

Ижевск. Удмуртия. В 2019 году в отношении девяти сотрудников УФСИН по Удмуртии было возбуждено 20 уголовных дел, что на 5 больше, чем годом ранее. Все незаконные факты были выявлены отделом собственной безопасности УФСИН, сообщили «Сусанину» в ведомстве.

Преимущественно все преступления имели коррупционную направленность: получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями, превышение полномочий.

Также следственными органами были возбуждены уголовные дела по статье 159.2 УК России («Незаконное получение бюджетных денежных средств, посредством единовременной социальной выплаты»), статье 293 УК России («Халатность»), статье 158 УК России - хищение имущества, принадлежащего УФСИН.

От осужденных, обвиняемых и подозреваемых в прошлом году поступило 106 обращений. Наиболее частыми стали письма, в которых люди жаловались на сотрудников уголовно-исполнительной системы, иных правоохранительных органов, а также на режим и условия содержания. По пяти обращениям материалы направили в следственные органы. В 4 случаях в возбуждении уголовного дела отказано, по одному обращению проводится проверка.