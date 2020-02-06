Житель Воткинска обменял миллион рублей на валюту «банка приколов»

Деньги он отдал двум неизвестным мужчинам.

Воткинск. Удмуртия. У пенсионера из Воткинска обманом похитили почти миллион рублей под предлогом обмена на «валюту». Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

80-летний житель Воткинска сообщил о преступлении в полицию. Следствие установило, что в конце января к пенсионеру пришли двое неизвестных мужчин, которые предложили ему купить кухонные принадлежности. Хозяин дома отказался, при этом мужчины увлекли его разговором и втёрлись в доверие.

Через несколько дней они вернулись и предложили пенсионеру обменять рубли на доллары США. Узнав гостей, пожилой мужчина согласился и отдал им 936 тысяч рублей. Взамен он получил пачку 100-долларовых купюр и 9 тысяч рублей.

Только когда мужчины ушли, пенсионер, пересчитав деньги, понял, что это билеты «банка приколов».

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»).