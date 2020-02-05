Житель Ижевска угнал микроавтобусы, но не смог с ними справиться

Молодой человек ранее был лишен права управления транспортным средством.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали подозреваемого в угоне двух микроавтобусов. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Ижевску.

В ночь на 13 ноября 2019 года молодой человек увидел у одного из домов по улице Труда микроавтобус «Форд», вскрыл ножом дверь, сел за руль, запустил двигатель и уехал. Далеко уехать не удалось – на улице Молодежной автомобиль застрял. 19-летний подозреваемый оставил его и скрылся.

Через час на том же месте, где и прежде, он украл второй микроавтобус. На проселочной дороге недалеко от стадиона «Нефетемаш» мужчина не справился с управлением и съехал с дороги, после чего скрылся с места происшествия.

Задержали злоумышленника в середине января. Им оказался ранее судимый ижевчанин. В конце прошлого года его повторно остановили пьяным за рулем автомобиля, будучи лишенным прав. По данному факту на него возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК России («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).