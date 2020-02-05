В Удмуртии отправили в колонию мужчину, избивавшего маленького пасынка битой

Мать мальчика ограничили в родительских правах.

Игра. Удмуртия. В Удмуртии отправили в колонию мужчину, избивавшего 9-летнего пасынка битой. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, мужчина проведет за решеткой 3 года 8 месяцев.

В начале июля 2019 года мальчик сбежал из дома, после того, как его удалось найти, правоохранители обнаружили на теле ребенка многочисленные следы побоев. Школьника изъяли из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр.

Выяснилось, что мальчика избивал отчим. Он наказал его по самым незначительным поводам, а в качестве орудия «воспитания» выбрал биту. Мужчина свою вину так и не признал, однако суд вынес приговор. Мать мальчика ограничили в родительских правах.

Кроме того, наказали и директора школы, где учился ребенок, а замдиректора по учебно-воспитательной работе освободили от занимаемой должности.