В январе 2020 года в Ижевске более 350 водителей нарушили правила парковки

Почти 200 автомобилей поместили на смецстоянки.

Ижевск. Удмуртия. Более 350 водителей в Ижевске привлекли к административной ответственности за неправильную парковку в январе 2020 года. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщила пресс-служба УМВД России по Ижевску.

Сотрудниками Госавтоинспекции Ижевска ежедневно предупреждают и пресекают административные правонарушения, связанные с остановкой и стоянкой транспорта в местах, где это запрещено ПДД. Ведь такие действия создают помехи для дорожного движения, в том числе служб экстренной помощи, мешают очистке проезжей части от снега.

Так, в январе 2020 года на территории столицы Удмуртии сотрудниками полиции за нарушение данных требований ПДД к административной ответственности привлекли более 350 водителей, а почти 200 автомобилей поместили на спецстоянки.