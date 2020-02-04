Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения двух авто в Удмуртии

Девушка-водитель не справилась с управлением.

Яр. Удмуртия. Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Ярском районе Удмуртии. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, авария произошла на 28 км дороги Глазов – Яр – Пудем накануне, 3 февраля.

29-летняя девушка-водитель «Рено Логан» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, протаранив «ВАЗ-2114». 35-летний водитель, а также двое пассажиров отечественного авто – мужчины 37 и 43 лет – получили травмы и были госпитализированы. Старший из мужчин позже скончался в медучреждении.

«Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения», - напомнили в Госавтоинспекции.

В дорожной полиции призвали водителей быть особенно внимательными во время снегопадов и на скользкой дороге.