Принудительное лечение назначили жителю Удмуртии за ложное сообщение о взрыве машин вблизи концерна «Калашникова»

Пьяный мужчина позвонил в службу «112».

Якшур-Бодья. Жителю Якшур-Бодьи назначили принудительные меры медицинского характера за ложное сообщение о взрыве. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

Инцидент произошел в декабре 2018 года. Мужчина, находясь в состоянии опьянения, позвонил в службу «112» и сообщил о якобы готовящемся взрыве. По его словам, стоящие у «Концерна Калашникова» два автомобиля могут взорвать.

Сотрудники полиции обследовали проходную завода, взрывных устройств не нашли.

По выводам экспертов, мужчина страдает психическим расстройством. В связи с этим суд назначил ему лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь.