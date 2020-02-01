Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Удмуртии за спаивание 6-классника

Всего с начала года сотрудники полиции выявили 22 факта вовлечения несовершеннолетних в употребление алкоголя, психоактивных веществ.

Завьялово. Удмуртия. Жительницу Завьяловского района подозревают в спаивании 13-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Известно, что в ноябре и декабре 2019 года девушка неоднократно выпивала алкоголь вместе со своим знакомым – учеником 6 класса.

За вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкоголя в отношении 19-летней подозреваемой возбудили уголовное дело. Ей грозит до 4 лет лишения свободы.

Всего с начала года правоохранители выявили 22 факта вовлечения детей в употребление спиртосодержащей продукции, психоактивных и одурманивающих веществ. Также зарегистрировано 17 фактов продажи алкоголя несовершеннолетним.