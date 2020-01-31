7 человек пострадали в аварии с автобусом в Ижевске

Три пассажира обратились к медикам.

Ижевск. Удмуртия. В аварии с автобусом, которая произошла днем 31 января, пострадали 7 человек. Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе АО «ИПОПАТ».

Четыре человека получили ушибы, были осмотрены врачами и отпущены домой. Еще трое обратились в медицинские учреждения. По словам врио начальника 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Александра Мельникова, двоих людей увезли в Первую РКБ для дополнительного обследования.

Диагнозы пострадавших пока неизвестны.

Напомним, авария произошла перед въездом на путепровод на улице Новоажимова. Как рассказали в ИПОПАТе, поворот на Голублева довольно проблемный, аварии там уже происходили. Известно, что на этот раз легковушка подрезала автобус, поворачивая из левой полосы направо, поперек движения автобуса.