В Завьяловском районе Удмуртии «Лексус» сбил ребенка

Девятилетний мальчик получил травмы.

Завьялово. Удмуртия. В селе Октябрьский Завьяловского района «Лексус» сбил ребёнка. Об этом сообщили в 1-м отделе УГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло в четверг, 30 января, около 17:00 часов напротив дома № 41 в селе Октябрьский. Водитель автомобиля «Лексус», 44-летний мужчина, совершил наезд на пешехода, девятилетнего мальчика. В результате ДТП ребёнок получил травмы и был госпитализирован.

По данному факту ведется расследование.