В Завьяловском районе Удмуртии «Лексус» сбил ребенка

Девятилетний мальчик получил травмы.
Завьялово. Удмуртия. В селе Октябрьский Завьяловского района «Лексус» сбил ребёнка. Об этом сообщили в 1-м отделе УГИБДД МВД по Удмуртии.
ДТП произошло в четверг, 30 января, около 17:00 часов напротив дома № 41 в селе Октябрьский. Водитель автомобиля «Лексус», 44-летний мужчина, совершил наезд на пешехода, девятилетнего мальчика. В результате ДТП ребёнок получил травмы и был госпитализирован.
По данному факту ведется расследование.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года