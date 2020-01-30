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58 поддельных водительских прав изъяли сотрудники Госавтоинспекции Удмуртии в 2019 году

08:30, 30 января, 2020
Анна Торхова
58 поддельных водительских прав изъяли сотрудники Госавтоинспекции Удмуртии в 2019 году
08:30, 30 января, 2020
Анна Торхова
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#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#водители
Фото: pixabay.com
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Документы злоумышленники покупали через интернет.

Ижевск. Удмуртия. В 2019 году сотрудники Госавтоинспекции остановили 58 водителей, у которых оказались поддельные удостоверения на право управления автомобилем. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Согласно экспертизам, документы не соответствовали образцу по способу печати и качеству воспроизведения реквизитов, были выполнены при помощи струйной печати.

Большинство поддельных удостоверений водители купили через интернет.

Напомним, подделка и использование заведомо подложного документа влечет уголовную ответственность по статье 327 Уголовного кодекса России. Злоумышленникам грозит штраф до 80 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест до шести месяцев.

08:30, 30 января, 2020
Анна Торхова
60
0
#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#водители

 

 

 


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