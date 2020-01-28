Сотрудник Управления соцзащиты в Глазове похитил 17 млн рублей из бюджета

Ближайшие 4 года мужчина проведет в колонии.

Глазов. Удмуртия. В Глазове вынесли приговор экс-сотруднику отдела социальных выплат Управления соцзащиты населения. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, его признали виновным в совершении мошенничества с использованием служебного положения в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Мужчина, который в силу занимаемой должности имел возможность подписывать реестры получателей единовременной денежной выплаты и компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг, вносил в списки сведения о себе и одной из сотрудниц. Женщина о действия злоумышленника не знала. За четыре года мужчина «заработал» 17 млн рублей.

Суд приговорил злоумышленника к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

«С целью возмещения ущерба на его недвижимое имущество наложен арест, с занимаемой должности он уволен», – отмечается в сообщении.