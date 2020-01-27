Суд в Ижевске продолжит рассмотрение уголовного дела после смерти Василия Шаталова

128 раз судебные заседания откладывались из-за неявки подсудимого, в том числе по состоянию здоровья.

Ижевск. Удмуртия. Устиновский районный суд Ижевска продолжит рассматривать уголовное дело о мошенничестве в отношении Василия Шаталова и его жены Яны Кузнецовой. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

Напомним, Василий Шаталов умер 13 января 2020 года. Его супруга возражала против прекращения дела по нереабилитирующему основанию.



Всего в ходе рассмотрения дела судебные заседания 128 раз откладывались из-за неявки подсудимого Шаталова, в том числе по состоянию здоровья, уклонением от явки, розыском.

В 84 случаях заседания пришлось откладывать из-за невозможности подсудимого продолжать участвовать в процессе. Более 20 раз причиной стала неявка защитников или их замена.

7 раз рассмотрение дела откладывали из-за неявки Яны Кузнецовой в суд по состоянию здоровья.

При этом суд информировал адвокатскую палату Удмуртии о нарушениях адвокатами законодательства, направлял запросы в УФСИН по Удмуртии для доставления в суд подсудимого в сопровождении врача, принятия мер к сотрудникам, которые не обеспечивали явку Шаталова.

В настоящее время суд продолжает исследовать доказательства стороны защиты и переходит к допросу Кузнецовой.