Вандалы разрушили два павильона на набережной Сарапула

Владелец объектов готов простить разрушителей, если те помогут с ремонтом.

Сарапул. Удмуртия. Вандалы в Сарапуле разрушили два павильона на набережной города. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Хулиганы совершили акт вандализма в субботу, 25 января. Неизвестные разрушили павильон по продаже сувениров и павильон по прокату машинок и велосипедов для детей. Вандалы сломали двери и стены, повредили потолок и испортили стенды для игр. Дело передали в полицию.

«Но владелец павильонов готов пойти на диалог и принять от совершивших акт вандализма искренние извинения и помощь в ремонте туристических объектов. Надеемся, что «оступившиеся» подумают о людях, которым работа павильонов приносила радость, и откликнутся на призыв», — отметили в пресс-службе администрации Сарапула.