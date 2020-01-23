Работник школы искусств в Удмуртии получил срок за развращение 19 девочек

Ни одна из собеседниц мужчины не рассказала о происходящем родителям.

Малая Пурга. Удмуртия. Работник школы искусств в Удмуртии отправится в колонию строгого режима за развращение 19 девочек в возрасте от 9 до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Следствие и суд установили, что в 2017-2019 годах 30-летний мужчина с рабочего компьютера выходил в интернет и знакомился с малолетними девочками, общаясь с ними под видом 14-летней девочки-модели.

«Злоумышленник вел с детьми циничные беседы на сексуальные темы и пересылал видеоизображения порнографического характера», – отмечают следователи.

Стоит отметить, что ни одна из собеседниц мужчины не рассказала о происходящем родителям.

По выявленным фактам возбудили уголовные дела о надругательствах, развращении и незаконном изготовлении порнографических материалов, изготовлении порноизображений несовершеннолетних.

Эксперты выяснили, что мужчина страдает расстройством сексуального предпочтения в форме педофилии. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.