Двое подростков из Удмуртии спасли упавшего в реку первоклассника

Юных героев представили к наградам.

Сюмси. Удмуртия. Двое семиклассников из Сюмсей спасли упавшего в реку и чуть не утонувшего 7-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Государственной противопожарной службы Удмуртии.

7 января двое подростков катались на тюбингах с крутого берега реки Сюмсинки. Съехав с возвышенности, они стояли у её подножия. В этот момент мимо них промчался первоклассник, который не смог вовремя отпустить тюбинг и вместе с ним упал в речку.

Несмотря на то, что криков о помощи не было, дети не растерялись и бросились на помощь первоклашке. Вместе они вытащили утопающего мальчика.

Узнав о героическом поступке школьников, заместитель начальника пожарно-спасательной части Иван Бармин пришёл к ребятам в класс, чтобы поблагодарить их и вручить грамоты, отметив, что только реакция детей помогла спасти жизнь первокласснику.

«В этой ситуации повезло всем. Тащить из ледяной воды человека, набравшего в легкие воды, очень сложно — ведь он становится в полтора раза тяжелее. Поэтому большая удача, что школьники не растерялись. За смелость и готовность помочь ближнему их обязательно нужно наградить», — сказал Бармин.

Подготовлено ходатайство в ГУ МЧС России по республике о награждении ребят медалью «За спасение утопающих».