Риелтор из Ижевска переписала на родственника квартиру клиентов

По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ижевск. Удмуртия. Риелтор из Ижевска переписала на родственника квартиру своих клиентов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Выяснилось, что в 2018 году 65-летняя риелтор вошла в доверие к ижевчанке и её сыну, позже под предлогом улучшения их жилищных условий уговорила подписать ряд документов, а также оформила договор купли-продажи. В результате собственником двухкомнатной квартиры семьи стал родственник риелтора.

«В дальнейшем (она) выставила квартиру на продажу. Ущерб от преступных действий подозреваемой превысил 2 млн рублей», – отметили правоохранители.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).