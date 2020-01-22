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Риелтор из Ижевска переписала на родственника квартиру клиентов

10:49, 22 января, 2020
Ксения Чернова
Риелтор из Ижевска переписала на родственника квартиру клиентов
10:49, 22 января, 2020
Ксения Чернова
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#Ижевск\n#недвижимость\n#Удмуртия\n#мошенники\n#происшествие
Фото: twenty20.com
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По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ижевск. Удмуртия. Риелтор из Ижевска переписала на родственника квартиру своих клиентов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Выяснилось, что в 2018 году 65-летняя риелтор вошла в доверие к ижевчанке и её сыну, позже под предлогом улучшения их жилищных условий уговорила подписать ряд документов, а также оформила договор купли-продажи. В результате собственником двухкомнатной квартиры семьи стал родственник риелтора.

«В дальнейшем (она) выставила квартиру на продажу. Ущерб от преступных действий подозреваемой превысил 2 млн рублей», – отметили правоохранители.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

10:49, 22 января, 2020
Ксения Чернова
75
0
#Ижевск\n#недвижимость\n#Удмуртия\n#мошенники\n#происшествие

 

 

 


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