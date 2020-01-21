Двое наркоторговцев получили реальные сроки за распространение мефедрона в Удмуртии

Их 18-летний подельник будет отбывать наказание условно.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор трем наркоторговцам. Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по Ижевску, в числе осужденных – жители Ижевска, Сарапула и Агрыза.

С января 2018 года по июнь 2019 года 19-летний житель Татарстана заказывал мефедрон через интернет, фасовал его и через закладки передавал на реализацию. 21-летний житель Сарапула забирал запрещенное вещество из тайников и распространял его. Позже к злоумышленникам присоединился 18-летний ижевчанин, также занимавшийся распространением наркотиков.

По фактам сбыта наркотиков и легализации 800 тыс. рублей, полученных в результате незаконного бизнеса, возбудили уголовное дело.

Житель Агрыза получил 5 лет лишения свободы, его подельник из Сарапула – 4,5 года заключения. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Ижевчанин отделался условным сроком.