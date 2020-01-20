Следователи прекратили уголовное дело по факту самоубийства активиста у здания Госсовета Удмуртии

Мужчина в тот же день скончался в больнице.

Ижевск. Удмуртия. Следователи прекратили уголовное дело по факту самоубийства активиста Альберта Разина у здания Госсовета Удмуртии. Об этом в понедельник, 20 января, журналистам рассказал руководитель Следственного управления СК России по Удмуртской Республике Рустам Тугушев.

Напомним, 10 сентября 2019 года кандидат Альберт Разин попытался покончить с собой, в критическом состоянии его доставили в больницу, где позже мужчина скончался.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства.

«Мы установили достоверно, что этот человек намеревался свести счеты с жизнью, он составил прощальное письмо, которое адресовал своей дочери, он его составил на удмуртском языке, поскольку был ярым приверженцем и везде старался сделать так, чтобы удмуртская самобытность была поддержана. В письме он извинялся за свой образ жизни, за то, что не успел и не смог дать дочери то, что хотел бы ей дать», - отметил Тугушев.

Также следователи допросили единомышленников Разина, которые пришли с ним к зданию Госсовета, установили детали и обстоятельства произошедшей трагедии. Вывод главный следователь озвучил журналистам: «Вины людей какого-либо уровня, ранга, должностных лиц либо физических лиц в этом не установлено, поэтому принято решение о прекращении уголовного дела. Мы абсолютно спокойны за это решение и считаем, что оно обоснованное».