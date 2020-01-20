Житель Удмуртии во время ссоры поджёг свою знакомую

Потерпевшую ввели в состояние искусственной комы.

Средний Постол. Удмуртия. Жительница Удмуртии попала в больницу с обширными ожогами после ссоры со своим знакомым, который облил её горючей жидкостью и поджёг. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Накануне случившегося компания из трёх человек, обвиняемого, потерпевшей и их знакомого, выпивала алкоголь. Утром 18 января все трое пошли в баню, где продолжилось застолье. Спустя несколько часов между 25-летним мужчиной и 38-летней женщиной завязалась ссора, после чего обвиняемый взял бензопилу, вылил на голову соперницы содержимое бензобака и поджёг.

Женщину с обширными ожогами доставили в больницу, где её пришлось ввести в искусственную кому. Злоумышленника задержали. В отношении возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Обстоятельства преступления устанавливаются.